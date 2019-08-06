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Mehmet Amca ve Hafize Teyze’ye hasta yatağı sürprizi

Büyükşehir Belediyesi geçirdiği ameliyatlar sonrası yürüyemeyen ve yatağa mahkum olan Korkutelili Hafize Teyze ile bel fıtığından dolayı belden aşağısı felç olan ve iyileşebilmek için ameliyat olan 77 yaşındaki Mehmet Gökçe’ye hasta yatağı temin etti.

06 Ağustos 2019 Salı 11:00
Mehmet Amca ve Hafize Teyze’ye hasta yatağı sürprizi

Büyükşehir Belediyesi geçirdiği ameliyatlar sonrası yürüyemeyen ve yatağa mahkum olan Korkutelili Hafize Teyze ile bel fıtığından dolayı belden aşağısı felç olan ve iyileşebilmek için ameliyat olan 77 yaşındaki Mehmet Gökçe’ye hasta yatağı temin etti.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında yer alarak sadece iyi gün dostu değil, kötü gün dostu olduğunu da hissettiriyor. Büyükşehir Belediyesi geçirdiği ameliyatlar sonrası yürüyemeyen ve yatağa mahkum olan Korkutelili Hafize Teyze’ye daha rahat koşullarda yaşamını sürdürebilmesi için hasta yatağı yardımında bulundu.Gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi noktasında titiz bir çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Korkuteli Uzunoluk Mahallesi’nde yaşayan Memili lakaplı Mehmet Gökçe’ye ve Çaykenarı Mahallesi’nde yaşayan Hafize Özkaya’ya hasta yatağı temin etti.



Mehmet amca döşekten kurtuldu


Bel fıtığından dolayı belden aşağısı felç olan ve iyileşebilmek için ameliyat olan 77 yaşındaki Mehmet Gökçe yaklaşık 6 aydır yatağa mahkum şekilde yaşamını sürdürüyordu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrası Mehmet Amca’ya hasta yatağı temin edildi. Evine getirilen yatak sayesinde döşekte yatmaktan kurtulan Mehmet Amca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmalarının örnek olmasını istedi.


Korkuteli Çaykenarı Mahallesi’nde yaşayan ve 7 ay önce beline platin takıldıktan sonra vücudu enfeksiyon kaptığı için yürüyemez hale gelen 63 yaşındaki Hafize Özkaya’ya da hasta yatağı temin edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yatağı teslime dilen Hafize Teyze bu zor gününde yanında yer aldığı ve yardım elini uzattığı için Başkan Böcek’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:00
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