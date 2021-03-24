Mehmet Ali Zengin kimdir, nerelidir? AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Zengin hangi görevlerde bulundu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK listesinin 75’e çıkartıldığını söylemişti. Erdoğan’ın AK Parti MKYK listesi açıklamasından sonra AK Parti MKYK kadrosunda kimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesi de belli oldu. Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin de AK Parti MKYK listesinde yer aldı. Peki Mehmet Ali Zengin kimdir? AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Zengin hangi görevlerde bulundu?
2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. AK Parti MKYK üyeleri listesinde akademi dünyasından Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin de yer aldı. Peki Mehmet Ali Zengin kimdir? Mehmet Ali Zengin nerede görev yapmakta?
Mehmet Ali Zengin kimdir?
İşte AK Parti MKYK listesi;
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
Hamza Dağ
Hasan Sert
Hayati Yazıcı
İbharim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Metin Bulut
Metin Külünk
Metin Tarhan
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Şen
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Numan Kurtulmuş
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sevan Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz
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