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Okur Postası Mehmet Ali Tekin Ağabey’in Ardından
Okur Postası

Mehmet Ali Tekin Ağabey’in Ardından

Gazetemiz okurlarından Feyza Cantimur, "Mehmet Ali Tekin Ağabey’in Ardından" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:17:00 -
Mehmet Ali Tekin Ağabey’in Ardından

İlk gençliğinden itibaren müslümanların birlik, beraberlik ve terakki davasına gönül vermiş, canını başını bu yola koymuş, bir nesil için fikir ve dava öncüsü olmuş bir ağabeyi kaybettik. Merhum babam Muharrem Candan’ın en eski ve yakın dostlarındandı Mehmet Ali Abi. Uzun yılların dostluğuna rağmen ben kendisini evimizde ilk kez yetişkin yaşımda görebildim. Maaile gezmeler, uzun çay muhabbetleri, kendisi için ötelenmiş etkinliklerdi belli ki, veya bir kurtulabilseydi zindanlardan, daha erken gelirdi belki…

İlk çocukluğumda yüzünü fotoğraflardan tanıdım. Bosna’dan, Çeçenistan’dan, ümmetin sesi olmasını istediği mesajlarla gönderdiği fotoğraflar. Hakkında babamdan en çok şu cümleyi duydum: “Mehmet Ali’yi gene almışlar”. Bazılarının hiç anlayamayacağı, ama davasına sadık adamların iyi bildiği bir cümledir bu.

Dünya varlığına aldırış etmeyen bir şahsiyet olduğuna, onu tanıyan herkes şahittir. Büyük bir sevdayla içinde Cuma kılmayı beklediği Ayasofya Camii’nde, bana kalırsa ilk namazda içerideki 500 kişiden biri olmayı en çok hak edenlerden olmasına rağmen, coşkusunu avluda yaşayan, içeride kılmakta gözü olmayan, sanki yıllar boyu o mitingleri düzenlememiş, sanki “cümle şehitlerin omuzlarında gelecek bir sabahı” hiç beklememiş gibi mütevazı, dünya ve içindekileri ayağının altına almış, üstüne de seccadesini sermiş bir dava eri idi Mehmet Ali Ağabey.

Gençlere öncülük etmeyi kendine görev edinmiş, mazlum coğrafyalardan bize haberler getirmiş, farkındalık oluşturmuş bu abinin refikası hanımefendiyi gördüğümde, tevekkül kelimesinin bir kadınla en fazla nasıl iç içe geçmiş olabileceğine de şahit oldum. Uzun yılları mahpus, geri kalanı savaş coğrafyalarında ve pek azı ailesiyle geçmiş bir zamanın ardından eşi, İran sınırında yaşadıkları ve kalemimin ifade etmekten aciz kaldığı o karanlık geceyi nasıl bir sükunetle anlatabilmişti öyle…

Mehmet Ali Tekin ile yakınındaki kıymetli dostları gibi uzun ve canlı hatıralarım yoktur. Ama hatırası o yıllarda sadece bazı gazete ve dergilerin bastığı savaş fotolarıyla başlayan, hüzün ve umutla karışık aziz bir hatıradır.

Mensubu olduğu Akıncılar ve sonrasında MTTB yılları bu ülkede İslam adına çalışmanın, İslam’a hizmetin adresi olmuştur. Pek çoğu ahirete göçmüş fikir önderlerinin ve onların yanında koşuşturan gençlerin eseri olan bu muazzam hatıraların birlik beraberlik içinde canlı tutulması, belki de Mehmet Ali Tekin ve onun gibi başka çile çekmiş ağabeylerin üzerimizdeki haklarını ödememize vesile olur. Ümmetin dertlerine ömrünü adayan mücahidlerin yenilerinin sayıları artarak yetişmesi duası ile…

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