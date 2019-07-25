Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Habertürk TV'de yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programına konuk oldu. Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "İlk toplantımızı yaptık. Beklentilerini ifade ediyorlar. Çok iyi oldu diyorlar. İşte Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte dışta ve içte Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek gelişmelerle ilgili şu konuların bu heyette görüşülerek şöyle bir tavır alınması daha uygun olur anlamında mektuplar alıyoruz. Bunun haricinde şahsi işlerini de buraya taşıyarak çözebilir miyiz diye, bir avukat arkadaş Samsun'dan göndermiş. Bir hukuki konu, yargının kabul edilemez bir karar vererek, bunun çözümünde yardımcı olabilir misiniz diyor. Yargıya intikal ettikten sonra bizimle ilgisi mümkün değil tabii." dedi.

"Cumhuriyet tarihinde böyle bir yapı ilk kez kuruldu"

Cumhuriyet tarihinde böyle bir yapının ilk kez kurulduğunu ifade eden Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek İstişare Kurulu'nun görevi, Cumhurbaşkanımızın önemli gördüğü konularda farklı düşünceleri almak suretiyle daha isabetli karar vermeyi amaçladığını düşünüyorum. Türk milleti olarak bizim geçmişte, yönetimlerde, üst yönetimlerde bulunmuş kişiler, tecrübeli insanları bir araya getirerek böyle oluşum yapmışlar. Belki Cumhuriyet tarihinde böyle bir yapı ilk kez kuruldu. Mutlaka dikkat çekecektir, biz bundan rahatsızlık duymuyoruz."

"Cumhurbaşkanı belirledi, maaşlarımız 15 bin 130 lira"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşlarını Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği açıklayan Şahin, "İlk toplantımızda böyle bir şey konuşmadık, gündemimiz bu değildi. Bu kurumun çalışma usul ve esasları ne olacak, hangi zaman diliminde geleceğiz ve gündemi ne olacak, bunları konuştuk. Çıkan kararnamede kurulun usul ve esasları Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek, yapılacak ödemeleri de ayrıca Cumhurbaşkanı belirleyecek diyor. Kendi takdiridir. Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım. Milletvekillerinin maaşları zaten her zaman tartışılmıştır. Şu anda biz milletvekili değiliz ama eski Meclis Başkanı olarak bize ödenecek bir meblağ da kamuoyunun gündemine gelebilir, olumlu olumsuz sözler söylenebilir. Bunları da anlayışla karşılamak lazım." ifadelerini kullandı.

"Maaşımı yüksek lisans öğrencisine gönderiyorum"

Mehmet Ali Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız böyle takdir etmiş. Ben bunu alıyorum, yurtdışında uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans yapan bir gencimize tamamını aktarıyorum. Kendime bir tek kuruş almadan oraya aktarıyorum. İlk maaşımı aldım ve aktardım. İlk toplantımızda sadece usul ve esaslarla ilgili toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanımız dediler ki, konuşacağımız toplantıları sizlere gönderirsek siz de hazırlığınızı yaparsınız dedi. İç ve dış politikalarla ilgili hususlarda görüşlerimizi almak isteyebilir."