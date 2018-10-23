Mehmet Ali Erbil’in durumu kritik Mehmet Ali Erbil'in hastalığı ne?

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Ali Erbil’in hem kızı hem de doktoru Erbil’in sağlık durumuna ilişkin son dakika bilgisini verdi. kızı Sezin Erbil, babasının durumunun halen kritik olduğunu söyledi.

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kızı Sezin Erbil bilgi verdi. Sezin Erbil, 'Babamın kendi hastalığı nüksettiği için durumu kritik, kendisi hala yoğun bakımda' dedi. Ünlü şovmenin doktoru Jan Klod Kayukaise " Bu kez diğer dönemlerden daha ağır bir durumla karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

"Bu kez diğerlerinden daha ağır"

Mehmet Ali Erbil’in 16 yıl önce ortaya çıkan ‘kaçış sendromu’ hastalığının tedavisini yürüten doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu an için bir şey söyleyemiyoruz, beklemedeyiz. Bunun kaburga kırıklarıyla alakası yok. 16 yıllık hastalığını tetikledi. Bu kez diğer dönemlerden daha ağır. Şimdilik bunları söyleyebilirim.” dedi.