Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kızı Sezin Erbil bilgi verdi. Sezin Erbil, 'Babamın kendi hastalığı nüksettiği için durumu kritik, kendisi hala yoğun bakımda' dedi. Ünlü şovmenin doktoru Jan Klod Kayukaise " Bu kez diğer dönemlerden daha ağır bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.

"Babamın durumu kötü"

Beş gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kızı Sezin Erbil açıkladı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Erbil; 'Babamın durumu kötü, lütfen herkes dua etsin. Düşmeye bağlı yapılacak ikinci ameliyatın şu anda çok önemi yok çünkü babamın kendi hastalığı 'kaçış' sendromu nüksetti. Doktorlar tedavisi için uğraşıyor. Biz de çaresizce bekliyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama:

Mehmet Ali Erbil’in 16 yıl önce ortaya çıkan ‘kaçış sendromu’ hastalığının tedavisini yürüten doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu an için bir şey söyleyemiyoruz ,beklemedeyiz. Bunun kaburga kırıklarıyla alakası yok. 16 yıllık hastalığını tetikledi. Bu kez diğer dönemlerden daha ağır. Şimdilik bunları söyleyebilirim.” dedi.

"Durumu ciddiyetini koruyor"

Ünlü şovmenin kız kardeşi Prof.Dr. Yeşim Erbil ise abisinin durumunu bu sözlerle anlattı: Abimin yıllardır süren hastalığı damarlarındaki kanın plazma kısmının dokular içine sızması durumu. Sürekli aldığı özel serumlarla kontrol altındaydı. Aslında senelerdir bu çok ender hastalıkla mücadele içinde olmasına karşın hep duruma şükrederdi. Kaburga kırığı ve kanama çok ciddi bir travma oldu. Bu hastalık da şiddetli bir şekilde tetiklendi. Şu anda tetiklenen ‘kaçış’ hadisesi devam ediyor. Bu yüzden durumu ciddiyetini koruyor.

Tedavisi sürüyor. Bu farklı bir hastalık olduğu için yanıt 24 saat içerisinde de verebilir 48 saat de olabilir ama daha uzun da sürebilir. Önceden ayda bir serum alıyordu bu hastalıkla ilgili, kontrol altındaydı ama şimdi kaburgası kırıkken tetikledi. Bu yüzden hazırlıksız olduğu için kontrol altına alınamadı. Pazartesi yapılması planlanan ameliyat bu gelişmeler üzerine iptal edildi.

Herkesten dua etmesini istiyoruz. Çok seveni var, Allah sevenlerine bağışlasın. Ben inanıyorum atlatacak bu süreci.