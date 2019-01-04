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Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı mı? Mehmet Ali Erbil sağlık durumunda son durum ne?

Şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde banyoda ayağının kayması sonucu düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Üç aydır yoğun bakımda tedavisi süren Erbil’in yoğun bakımdan çıkarıldığı çıkarılıp normal odaya alındı. Ancak Erbil ailesinin bu mutluluğu 5 gün sürdü. Peki Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı mı? Mehmet Ali Erbil sağlık durumunda son durum ne?

04 Ocak 2019 Cuma 09:06
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı mı? Mehmet Ali Erbil sağlık durumunda son durum ne?

Şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde banyoda ayağının kayması sonucu düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Üç aydır yoğun bakımda tedavisi süren Erbil’in yoğun bakımdan çıkarıldığı çıkarılıp normal odaya alındı. Ancak Erbil ailesinin bu mutluluğu 5 gün sürdü. Peki Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı mı? Mehmet Ali Erbil sağlık durumunda son durum ne?

Mehmet Ali Erbil'in sağlığında son durum ne? Yaklaşık üç aydır hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil’in bir süre önce normal odaya alındığı ortaya çıktı. Beş gün boyunca ailesiyle hasret gideren ünlü şovmenin durumunun kötüye gitmesiyle yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alınan şovmenin 5 gün sonra yeniden yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Hastane ve ailesi tarafından gizlenen bu gelişmenin ardından steril ortamda aile fertlerini gören, onlarla sohbet eden Erbil’in, sağlık durumunun kötüleşmesiyle tekrar solunum cihazına bağlanması ailesini üzdü.

"Duaya ihtiyacımız var"

Yeniden yoğun bakıma alınmasının ardından ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, Instagram hesabında babasıyla paylaştığı fotoğrafına “Yoğun bakımda 77. gün. Dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü” notunu düştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:06
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