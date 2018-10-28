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Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil sağlığında son durum?

Evinde banyoda düşüp yaralanan ve apar topar hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil’in yoğun bakımda durumunun daha da kötüleştiği açıklandı. Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil, “Dualarınıza tekrardan ihtiyacımız var” dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 13:30
Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil sağlığında son durum?

Sosyal medyada şovmen Mehmet Ali Erbil'in öldüğü iddia edilmişti. Ancak Erbil'in kızı bu iddiaları yalanyacak açıklama yaptı. Evinde banyoda düşüp yaralanan ve apar topar hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil’in yoğun bakımda durumunun daha da kötüleştiği açıklandı. Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil, “Dualarınıza tekrardan ihtiyacımız var” dedi.

Yaklaşık bir haftadır Maslak'ta bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan Mehmet Ali Erbil’in durumu yeniden kötüleşti. Kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda. Tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı. Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından dün Erbil'den iyi haber gelmişti. Mehmet Ali Erbil, bugün tekrar fenalaştı. Kanama geçiren Erbil, apar topar operasyona alındı. Babasının sağlık durumunu sosyal medyadan duyuran Sezin Erbil, sevenlerinden dua istedi. Erbil; 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:30
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