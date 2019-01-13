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Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil'le ilgili son dakika gelişmesi

2018 yılında evinde düşüp yaralandıktan tekrar nükseden kronik kaçıs sendromu hastalığı sonrası uzun süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Erbil'e yakın çevreler, şovmenin vasiyetini yazdığını açıkladı.

13 Ocak 2019 Pazar 12:48
Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil'le ilgili son dakika gelişmesi

Uzun süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırladığı ortaya çıktı.

Evinde düşerek yaralanan ve üç aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'ın durumu iyiye gidiyor. Kızlarının sık sık Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla sevenlerinin haber aldığı Erbil ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkıtı.

Mehmet Ali Erbil’in hastalanmadan bir ay önce avukatıyla vasiyetini hazırladığı öğrenildi.

Erbil'in ayrıca çocuklarıyla beraber sömestrda Bulgaristan’a gitmek için bilet aldığı da ortaya çıktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:48
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