Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil'le ilgili son dakika gelişmesi

Uzun süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırladığı ortaya çıktı.

Evinde düşerek yaralanan ve üç aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'ın durumu iyiye gidiyor. Kızlarının sık sık Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla sevenlerinin haber aldığı Erbil ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkıtı.

Mehmet Ali Erbil’in hastalanmadan bir ay önce avukatıyla vasiyetini hazırladığı öğrenildi.

Erbil'in ayrıca çocuklarıyla beraber sömestrda Bulgaristan’a gitmek için bilet aldığı da ortaya çıktı.