Mehmet Ali Başkale kimdir? Mehmet Ali Başkale gözaltına mı alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya Twitter üzerinden ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale gözaltına alındı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale’ye tepki yağdı. Şişli Belediyi başkanı Hayri İnönü’nün de Mehmet Ali Başkale’nin küfürbaz sözlerine üstü kapalı şekilde destek vermesi de büyük tepki toplamıştı. Buna karşın İnönü'nün, Mehmet Ali Başkale'nin bu çirkin sözlerine karşın görevinden uzaklaştırıldığına dair bir beyanda bulunmaması, "korumasının arkasında duruyor" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü sadece cılız bir açıklama ile iğrenç ifadeleri sözde "kınayarak" skandalı geçiştirmeye çalıştı. Şişli Belediye Başkanı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı "Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur"

MEHMET ALİ BAŞKALE GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.