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Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında "kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek ve ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiği" öne sürülen Gezi Parkı eylemlerinde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:10
Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılığın talebi üzerine, Gezi Parkı eylemlerine katılan oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği talep yazısında, Alabora'nın Gezi Parkı olayları sırasında Twitter hesabından, "Mesele sadece Gezi parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?" şeklinde provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek, bu konularla ilgili Alabora ve tutuklu şüpheli Mehmet Osman Kavala arasında telefon görüşmelerinin tespit edildiği kaydedildi.

- Hükümete yönelik darbeye teşebbüs suçu

Yazıda, "Garaj İstanbul ve benzeri yerlerdeki toplantılarda Gezi eylemlerinde sanatçıların ne şekilde kullanılması gerektiğinin konuşulduğu ve bu konuda planlama yapılarak kararlar alındığı anlaşılmıştır. Mehmet Ali Alabora'nın da sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla halkı sokağa, eylem yapmaya çağırdığı görülmüştür." denildi.

Elde edilen delillere göre, Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar neticesinde planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılan yazıda, eylemlerin nihai amacının, "ülkede şiddet eylemlerini marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp, kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek, ortadan kaldırmak olduğu"nun anlaşıldığı vurgulandı.

Yapılan araştırmada şüpheli Mehmet Ali Alabora'nın yurt dışında bulunduğu belirtilen yazıda, Alabora'nın eylemler ve olaylarda etkin rol aldığı hususunda, "hükümete yönelik darbeye teşebbüs" suçunu işlediğine dair yeterli ve somut delillerin mevcut olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:10
  1. İstanbul
  2. Açık Toplum Vakfı
  3. Mehmet Ali Alabora
  4. tutuklama
  5. yakalama

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