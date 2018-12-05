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Mehmet Ali Alabora gözaltına alınıp tutuklanacak mı?

Seçilmiş hükümeti yıkmak için Gezi kalkışması gerçekleştirenlerin başında gelen ve gezi olayları sırasında attığı 'Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?'twitle amacın ne olduğunu dile getiren sözde oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
Mehmet Ali Alabora gözaltına alınıp tutuklanacak mı?

Seçilmiş hükümeti yıkmak için Gezi kalkışması gerçekleştirenlerin başında gelen ve gezi olayları sırasında attığı 'Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?'twitle amacın ne olduğunu dile getiren sözde oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sözde oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla “tutuklamaya yönelik” yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararda, Gezi olaylarının iç organizasyonun halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğuna dikkat çekildi. Mahkemenin verdiği “tutuklamaya yönelik yakalama” kararında ise şu ifadeler yer aldı: “Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır...” 

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
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