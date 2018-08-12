Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan, Trump'la görüldü!

Papa suikasti ve Gazeteci Abdi İpekçi cinayetinin faili Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında görüntülendi.

İTALYAN AVUKATLA EVLENDİ

Rabia Kazan, Türkiye'nin gündemine ilk kez Papa suikasti ve Gazeteci Abdi İpekçi cinayetinin faili olan Mehmet Ali Ağca'nın nişanlısı olarak geldi. Kazan, daha sonra başörtüsünü çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi.

TRUMP'LA İLGİLİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Rabia Kazan, şu sıralar Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. Türkiye'nin kriz yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında çekilen fotoğraflar paylaşan Kazan, Trump'ın seçim döneminde kampanyasına katıldığını gösteren paylaşımlar da yapıyor.

Kazan'ın hesabından ABD'li gazetecilerle ve ABD Kongre üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları da paylaşıyor.

İşte Rabia Kazan'ın paylaşımlarından bazıları;