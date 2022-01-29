Mehmet Akıllı kimdir? Mehmet Akıllı kaç yaşında kariyeri
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Akıllı getirildi. Peki, Mehmet Akıllı kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çeşitli kurumlara atamalar yapıldı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Nurullah Celal Uslu atandı. Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı getirildi.
Mehmet Akıllı kimdir? Mehmet Akıllı kaç yaşında kariyeri
Mehmet Akıllı, 25 Mart 1968 tarihinde Sivas/Kangal’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Tokat/Turhal'da tamamladıktan sonra 1990 yılı yaz döneminde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden iyi derece ile mezun oldu.
1991 yılında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Stj. Kontrolör olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında yeterlik sınavını kazanarak Gümrük Muhafaza Kontrolörü olarak atandı. 1999-2002 yılları arasında Gümrük Muhafaza Kontrolörler Birim Başkanlığı görevini yürüttü.
2000-2002 yılları arasında Gümrük Muhafaza Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı, 2001-2002 yıllarında Gümrük Vakfı Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
2003-2005 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Illinois Üniversitesinde “Ekonomi Politikaları” Yüksek Lisans Programını tamamladı.
2008 yılı Nisan ayında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı görevine atandı.
24.03.2011 tarihinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.