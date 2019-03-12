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Mehmet Akif, Marmaris’te düzenlenen törenle anıldı

Marmaris’te, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinliği düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 12:59
Mehmet Akif, Marmaris’te düzenlenen törenle anıldı

Marmaris’te, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinliği düzenlendi.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’nde “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Belediye Başkan Vekili İsmet Kamil Öner, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlamını belirten konuşmanın ardından etkinlik, Mehmet Akif’in hayatını anlatan video klip gösterimi ve İstiklal Marşı Orotoryosu ile devam etti. Etkinlikte Etkinlik “İstiklal Marşı” konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Öğrencilere ödüllerini protokol üyeleri verdi. Tören sonrası Kaymakam Yüksel Basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yüksel, “Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 98’inci yıldönümü. Bu özel gün nedeniyle öğrencilerimiz güzel bir program hazırladılar. Onları keyifle izledik. Öğrencilerimiz İstiklal Marşımızı hakkettiği gibi, büyük bir sevgiyle okuyarak bize canlandırdılar. Hem İstiklal Marşımızı hem Kurtuluş Savaşımızı ve sonsuza kadar devam edecek bağımsızlığımızı her zaman diri tutmalıyız.” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:59
  1. doğa

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