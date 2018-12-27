ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Akif yalnızca bir destan yazmamış, büyük bir şairin, muzdarip bir ruhun, bütün acılarını duyarak bu milletin acılarını, mazisini, kültürünü, zor günlerini, çilelerini ve bunların çarelerini göstermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, milli şairin kişiliği, maneviyatı, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı ile örnek bir şahsiyet olarak, adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirten Şahin, "İstiklal Mücadelesi'nde hak ve hakikat uğruna kalemiyle mücadele vererek milli duyguların harekete geçmesini sağlamış, istiklal ruhunu şiirleriyle kalplere işlemiş ve sözleriyle milli birlik ve beraberlik çağrısında bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un arkasında bıraktığı birçok şiiriyle olduğu kadar, vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla da övgüyü hak eden ve vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir kişiliğe sahip olması nedeniyle örnek alınacak bir dava adamı olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Onun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. Akif yalnızca bir destan yazmamış, büyük bir şairin, muzdarip bir ruhun, bütün acılarını duyarak bu milletin acılarını, mazisini, kültürünü, zor günlerini, çilelerini ve bunların çarelerini göstermiştir. Türk milletinin her ferdinin ebediyete kadar duygularına tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 82. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."