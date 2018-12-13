Mehmet Akif Ersoy’un torunundan ‘Safahat’ Çağrısı: Okullarda ders olarak okutulmalı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon; Yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy’un tek bir kalıba sokulmak istendiğini belirten Argon; Safahat isimli eserin okullarda ders olarak okutulması gerektiğini söyledi.

Mehmet Akif'i tek bir kalıba sokmak haksızlık olur

"Tabii ki onu anlatmak pek kolay değil. Biliyorsunuz sadece İstiklal Marşı Şairi, Çanakkale Destanı'nı yazan Şair gibi belirli kalıpların içine koyulmak istenir. Aslında onu belirli sınırların içine sokmak haksızlık olur. Çünkü Mehmet Akif çok yönlü bir insandır. Milli Mücadele'de aksiyon adamı olmuştur. Şairdir, Profesördür. Boğazı yüzerek geçen bir sporcudur. Taş atmada birincidir. At biner. Biliyorsunuz aynı zamanda Ziraat Mühendisi’dir. Yani birçok vasfı var. Kısa sayılan 63 senelik hayatına bu güzellikleri nasıl sığdırmış? Ben hep merak ediyorum."

Şiirlerinde hep gerçeği yansıtmıştı

"Türk Milleti aslında zaten şairdir. Kendince aşık olur şiir yazar. Birşeyi beğenir şiir yazar. Dedemin şiirlerine ulaşmak bizim için mümkün değil. Bizim çok iyi şairlerimiz var fakat onun tarzı başka. İşin asıl özelliği onları yaşayarak yazmış olmasıdır. 'Hayalle yoktur benim işim, ne yazdımsa gördüm de yazdım' der.

Safahat ders olarak okutulmalı

"Gençlere Safahat'ı baştan aşağı okumalarını tavsiye ediyorum. Şimdi gençlerin o kadar imkanı var ki. Hani okudum anlamıyoprum diye 'Safahat'ı bir kenara bırakmasınlar.'Safahat' insana çok şeyleri ilham ediyor. Gerçek olduğu için de öğreti kitabıdır. Keşke diyorum ders kitabı olarak okutulsa"