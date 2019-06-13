Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda mezuniyet heyecanı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 8. sınıf öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı.

Programda ilk olarak mezun olan öğrenciler sınıf öğretmenleri ile birlikte alana davet edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü Ahmet Kara tarafından konuşma yapıldı. Okul Müdürü Ahmet Kara öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti. Müdür Kara, “Geleceğe ümitle bakarak vatana millete faydalı olabilmeniz dileğiyle Allah yolunuzu açık etsin. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

228 öğrencinin mezun olduğu tören veliler tarafından büyük ilgi gösterildi. Çeşitli gösterilerin ardından tüm okul öğrencilerinin fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. Çocuklarının mezuniyetini doyasıya yaşayan ailelerin mutlulukları görülmeye değerdi.