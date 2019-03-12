Mehmet Akif Ersoy, Nazilli’de de anıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen programda ünlü Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 98. yıldönümü kutlama ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Belediye Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.

Törene; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün yanısıra Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Jandarma Bölük Komutanı Jn. Kd.Yzb. Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, resmi ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Aras, yaptığı günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Kendi dizelerinde unutulacağını ifade eden Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy ile yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış, Nazım Hikmetin de dediği gibi ‘Akif, inanmış adam, büyük şair’ unutulmadı. Büyük şairdi evet ve diğer büyük şairler gibi ideal sahibi idi. Sezai Karakoç’un ‘Diriliş Nesli’, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Büyük Doğu İdeali Gençliği’ gibi onunda Asımın Nesli dediği ideali vardı. Ve bu idealin manifestosu gibi bir devrin battığı yerde söylenmiş bir milletin yeniden var olma mücadelesinin hikayesini ve mücadele azmini anlatan “Allah bir daha bu millete yazdırmasın dediği “İstiklâl Marşı”. Bugün kabulünün 98. Yıldönümü için toplandığımız “İstiklâl Marşı” hikayesi ve anlamı okulumuz öğrenci ve öğretmenlerince sunulacak programımıza teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür eder, programda emeği bulunan öğretmen ve öğrencilerimi tebrik ederim” dedi.

Okul Müdürü Bünyamin Aras’ın konuşmasının ardından ilçe genlinde yapılan “İstiklal Marşımızı Şiir Olarak Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllere ödüllerini protokol üyeleri verdi. Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan programın ardından da ’İstiklal Marşımızı Şiir Olarak Okuma’ yarışmasında dereceye giren öğrenciler performanslarını sergiledi. Son olarak Nazilli İlçe Halk Kütüphanesi tarafından ünlü Şair Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kitapların, eserlerinin ve resimlerin bulunduğu sergi gezildi.