Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı

Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında yapılan anma töreni İstanbul Valiliği tarafından düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreni dualarla devam etti. Tören sonunda ise protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

"Ona layık olduğu katkıyı verebilmek için buradayız"

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta törenin ardından yaptığı açıklamalarda, "Türkiye Cumhuriyeti kanla irfanla kurulan bir Cumhuriyet. Ve bu cumhuriyetimizin kuruluşunun, istiklalimizin en güzel ifade edildiği marşımız da İstiklal Marşımız. Bu anlamda bugünlerde Mehmet Akif'i anmak, gençlikle birlikte ona layık olduğu katkıyı verebilmek için buradayız." dedi.