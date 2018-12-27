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Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 10:51
Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında mezarı başında anıldı.

Ersoy için Edirnekapı'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene; Ersoy'un torunu Selma Argon, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il protokolündeki bazı yetkililer, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'daki ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan bazı öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri de şairin mezarında dua etti.

Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Ersoy'un kabrine karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:51
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