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Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde anıldı

Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 13:16
Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde anıldı

Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı konulu video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından oratoryo ve skeç gösterisi düzenlendi. Gösterinin ardından ’Milletin Sesi Mehmet Akif’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere il protokolü tarafından ödülleri verildi. Günün anlam ve önemini aktaran Vali Şehmus Günaydın; "İstiklal Marşı milletimiz için çok önemli, dirilişimizin sembolü, ecdadımızın kahramanlığının sembolüdür. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu milletin duygusuna tercüman olarak ecdadımızın tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlıkları İstiklal Marşımızda çok güzel anlatmış. Biz de bu tür programlarla hem ecdadımızı yad etmek hem de ecdadımızın tarih boyunca yaptıklarını hafızalarda canlı tutmak, gelecek nesilleri de bu bilinçle yetiştirmek için bu programlara çok önem veriyoruz. Çok güzel bir program hazırlanmış. Bizler, dünya var oldukça var olacağız, İstiklal Marşımız da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Her türlü zorluğu yenen bu büyük millet, her türlü zorluğu yine önüne çıktığı zaman aşacak güçtedir. Ecdadından aldığı ilhamla, bu güç ve kudret kendisinde mevcuttur" ifadelerini kullandı.


Programa Vali Günaydın’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:16
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