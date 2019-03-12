0553 313 94 23

Mehmet Akif Ersoy Develi’de düzenlenen etkinlikle anıldı

Develi Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledi.

12 Mart 2019 Salı 11:06
Mehmet Akif Ersoy Develi’de düzenlenen etkinlikle anıldı

Develi Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledi.


Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilavetiyle başladı.


Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Murat Gediri, "Şanlı bayrağımız ve onun istiklalini edebileştiren bir destan olan İstiklal Marşı, hiç kuşkusuz yüce Türk Milletinin ruhunu, tarihini, bağımsızlık sevdasını, ülkü ve ideallerini yansıtan Aziz Türk milleti var oldukça, nesiller boyu coşkuyla okunacak olan, bir haykırıştır" dedi.


Program öğrencilerin okuduğu şiir,ney dinletisi ve tiyatro gösterileriyle son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alper: “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır’’
    1. Alper: “Yaptıklarımız,..
    2. FETÖ'den mahrem bilgiler için özel USB..
    3. Cumhur İttifakına Selimşahlar’da..
    4. Letonya, Rus sınırına dikenli tel..
    5. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    6. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    7. Kahreden haber! Ölüm böyle geldi
    8. Aynaya bakmaya korkuyordu, 1,5 yıl..
    9. Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya..
    10. Eriş, TIMSS çalışmalarını yerinde..
    11. Küresel şirket Türkiye’de ikinci el..
    12. İstiklal Marşı’nın kabulü Ordu’da..
    13. Rus askeri kargo gemisi Çanakkale..
    14. Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
    15. Benzine 15 kuruş zam
    16. İZBAN’ın 41’inci istasyonu da hazır
    17. Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı..
    18. Avrupa borsaları
    19. Bahçelievler'de anne ve kızının evde..
    20. Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık..
    21. DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11..
    22. Ülker Halley’e bi halley oldu karadut..
    23. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    24. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    25. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    26. Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    27. Şahin, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’i..
    28. Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
    29. Devrek Ahmet Taner Ortaokulu..
    30. Su pompasında yangın tatbikatı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!