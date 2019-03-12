Mehmet Akif Ersoy Develi’de düzenlenen etkinlikle anıldı Develi Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledi.

Develi Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledi.

Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilavetiyle başladı.

Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Murat Gediri, "Şanlı bayrağımız ve onun istiklalini edebileştiren bir destan olan İstiklal Marşı, hiç kuşkusuz yüce Türk Milletinin ruhunu, tarihini, bağımsızlık sevdasını, ülkü ve ideallerini yansıtan Aziz Türk milleti var oldukça, nesiller boyu coşkuyla okunacak olan, bir haykırıştır" dedi.

Program öğrencilerin okuduğu şiir,ney dinletisi ve tiyatro gösterileriyle son buldu.

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