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Mehmet Akif Ersoy anıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı gerçekleştirildi.

12 Mart 2019 Salı 14:45
Mehmet Akif Ersoy anıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı gerçekleştirildi.


Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen anma programında konuşan Okul Müdürü Muammer Öztürk, "Milletleri millet yapan manevi değerlerin başında bayrak ve milli marş gelir. Bu iki değer bir milletin onuru ve namusudur. Bir milletin bayrağına yapılmış bir saldırı o millete ve milli marşına yapılan saygısızlıktır. Bayrak ve milli marş kavramlarının anlamını idrak edememiş toplumlarınkendi kutsallarını önemsizleştirmeleri ve sıradanlaştırmalarıdır. İstiklal Marşı’nın ifade ettiği derin anlamlar ve şiir kalitesi yeryüzündeki diğer milli marşlardan üstün bir konumdadır. İstiklal Marşı Milli Mücadele’nin bütün heybetini başarıyla yansıtır" dedi.


Ünlü şairin İstiklal Marşı’nı yazmasını anlatan Okulun Tarih Öğretmeni İsmail Yıldız, "Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı 12 Mart günü meclis oturumunda Mehmet Akif Ersoy’un ellerini başına alarak gözyaşları döktüğü anlarda dakikalarca ayakta alkışlanarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy’un ’Allah’ım bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtma’ duaları ile yazmıştı" ifadelerini kullandı.


Program Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı günleri anlatan tiyatro gösterisiyle devam ederken, program sonunda İstiklal Marşı’nı en iyi okuyarak dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.


Programa ayrıca Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ak Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:45
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