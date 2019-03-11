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"Mehmet Akif Ersoy Anadolu’yu vatan kılan ruhu marşımıza yansıtmıştır"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:32
"Mehmet Akif Ersoy Anadolu’yu vatan kılan ruhu marşımıza yansıtmıştır"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

 

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yayımladığı mesajında, “Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşını içinde taşıdığı iman ve vatan sevgisi ile kaleme almış ve Anadolu’yu vatan kılan ruhu marşımıza yansıtmıştır. Millet olarak bizde bağımsızlığımızın sembolü olan marşımızı benliğimize işlemiş bulunmaktayız. İstiklal Marşımız, Türkiye’nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesinin dünyaya ilan edilmiş bir nişane metnidir. Merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 98’inci yıl dönümünde, Merhum Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:32
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