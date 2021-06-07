Mehmet Akif Ekinci kimdir?

Mehmet Akif Ekinci, 1967 yılında Şırnak Cizre'de dünyaya geldi. Ekinci, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç (Edirne), Silivri (İstanbul) ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulunmuştur. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen ve halen bu görevi yürüten Ekinci, 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden HSK üyeliğine atanmıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Ekinci, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilk genel kurulunda HSK Başkanvekili olarak seçilmiştir.