ANKARA (AA) - Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.

Seçici Kurul'un bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi, kurul tarafından Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.

Mehmet Ada Öztekin kimdir?

Mehmet Ada Öztekin (d. 1976, Antalya), Türk yönetmen, senarist, yazar, çevirmen.

Antalya'da ve İzmir'deki üniversite yıllarında özel radyolarda yöneticilik yaptı. "Gamlı Baykuş" isimli radyo programını hazırlayıp sundu. Radyoculuk yıllarından sonra sinema tutkusu yolunu İstanbul'a düşürdü. Bir yapım şirketinde çalışmaya başladı. Altıkırkbeş Yayınevi kurucusu Kaan Çaydamlı’yla tanıştı. Kitap çevirileri yaptı. O dönemde Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk, Kent FM’de Kaybedenler Kulübü radyo programını yapmaktaydı. Öztekin ise yıllar sonra filmi çekilecek Kaybedenler Kulübü'nün senaryosunu o yıllarda yazmıştı. Filmde Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı Murat karakteri kendisini temsil etmektedir.

Birçok reklam filmi, video klip, kısa film, film ve diziyle gerek senarist gerek yönetmen olarak başarılı projelere imza attı. Aynı zamanda Akademi 35 Buçuk Sanat Evi eğitmenlerindendir. “Veronica Pompa İstiyor” isimli kitabı Altıkırkbeş Yayınevi tarafından basıldı.

Yönetmenliğini yaptığı Mahmut ile Meryem filmi, Türkiye – Azerbaycan ortaklığındaki ilk sinema projesidir.

En çok ses getiren çalışmalarından Kuzey Güney dizisi ise Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Arnavutluk, İran gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışında da yayınlanmıştır.

Zaman zaman çeşitli dergilerde yazmaya da devam eden Öztekin, 2015 yayın döneminde son TRT1'de yayımlanan Büyük Sürgün Kafkasya dizisinin yönetmenliğini yapmıştır.

2016 itibarı ile ise Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisinin yönletmenliğini yapmaktadır. 2017 Ağustos ayında çekimleri tamamlanan Martıların Efendisi filminin yönetmenliğini yapmıştır. Ekim 2017 itibarı ile başladığı Kaybedenler Kulübü Yolda filminin çekimleri 17 Kasım 2017'de tamamlanmıştır. 16 Mart 2018'de Türkiye genelinde vizyona girmiştir.