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Mehmed Şevket Eygi sağlık durumu nasıl?

Mütedeyyin kesimlerin yakından tanıdığı yazar Mehmed Şevket Eygi, beyin damarına pıhtı sıçraması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki Mehmed Şevket Eygi’nin sağlık durumu son dakika nasıl? Mehmed Şevket Eygi kimdir? Mehmed Şevket Eygi nereli ve kaç yaşında?

30 Mart 2019 Cumartesi 08:16
Mehmed Şevket Eygi sağlık durumu nasıl?

Mütedeyyin kesimlerin yakından tanıdığı yazar Mehmed Şevket Eygi, beyin damarına pıhtı sıçraması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki Mehmed Şevket Eygi’nin sağlık durumu son dakika nasıl? Mehmed Şevket Eygi kimdir? Mehmed Şevket Eygi nereli ve kaç yaşında? 

Mehmed Şevket Eygi'nin sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. Mehmed Şevket Eygi'nin durumunun iyi olduğu açıklandı. Beyin damarına pıhtı sıçraması sonucu rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Mehmed Şevket Eygi’nin durumunun iyi olduğu açıklanırken, hastanedeki tedavisine ise devam ediliyor.

Mehmed Şevket Eygi kimdir?

Mehmed Şevket Eygi, 7 Şubat 1933 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1970’lerde yayınladığı Bugün gazetesi, haftalık Yeni İstiklal ile Büyük Gazete kapandıktan sonra Son Havadis ve Son Çağrı dahil çeşitli yayın organlarında makale yayımladı. Genel olarak Tasavvufi yaşam, bid’at hareketleri, mezhepsizlik, sabetaycılık, Osmanlı dönemi gibi konulara değinen Eygi, halen Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapmaktadır.

Mehmed Şevket Eygi eserleri

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 08:16
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