Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin hain şehzadesi isyan etti! Daha da oynamam

“Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde rol alan İsmail Demirci ile meslektaşı eşi Hande Soral ile görüntülendi. Demirci dizinin finali hakkında şu açıklamayı yaptı:



“Hiçbir pişmanlığım yok. Çok iyi oyuncularla çalıştım. Ama artık bir daha dönem dizisinde olmam. Muhteşem Yüzyıl’da da oynamıştım. Atalarımızı canlandırmak güzel bir şey ama ben artık bir deri montla da dizi çekmek istiyorum.”

Kenan İmirzalıoğlu’nun, Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’e hayat verdiği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse ve Çetin Tekindor gibi güçlü isimler rol alıyordu.

Büyük bütçeli Mehmed Bir Cihan Fatihi reyting sonuçlarında beklenenin altında kalınca 6. bölümde final yapma kararı aldı.