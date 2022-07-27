Mehdi Taremi kimdir nereli kaç yaşında? Mehdi Taremi kariyeri hayatı biyografisi:
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız vermete. Flamengo'dan stoper Gustavo Henrique'yi transfer eden Fenerbahçe Mehdi Taremi'ye kancayı taktı. Peki Mehdi Taremi kimdir? Mehdi Taremi nereli kaç yaşında? Mehdi Taremi hangi mevki oyuncusu, hangi takımlarda oynadı? İşte Mehdi Taremi’nin hayatı, kariyeri:
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Sarı lacivertliler; Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi'yi transfer listesine aldı ve girişimlerini hızlandırdı. Peki Mehdi Tarımi kimdir, nereli kaç yaşında? Mehdi Tarımi hangi takımda oynadı, oynuyor?
Mehdi Tarımi kimdir?
Mehdi Tarımi (d. 18 Temmuz 1992), İranlı futbolcudur. Porto'da oynamaktadır.
Mehdi Tarımi kariyeri
Futbola 10 yaşında, doğduğu şehrin takımlarından Barg Bushehr'de başlayan Tarımi, 14 yaşına geldiğinde Iranjavan FC altyapısına geçti. 2013-2014 sezonunda Iranjavan formasıyla 22 maçta 12 gol kaydetti. Oynadığı futbol Persepolis teknik direktörü Ali Dayi'nin ilgisini çekince Temmuz 2014'te Persepolis'e transfer oldu.
Mehdi Tarımi Millî takım kariyeri
İran millî futbol takımının 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.