MegaTeknoForce ve Garanti ile Geleceği Kodla sürprizi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası’nın dijital projesi MegaTeknoForce'nin ekibi Akçaova Ortaokulu’ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası’nın kısa sürede büyük beğeni toplayan dijital projesi MegaTeknoForce'de teknoloji kanalı sahibi Bora ve Mert’i canlandıran Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit, Balıkesirli öğrencilere sürpriz yaptı.

Manyas’taki Akçaova Ortaokulu öğrencilerinin “Mahalle Z” adlı oyunlarında çok sevilen MegaTeknoForce şarkısını kullanabilmek üzere kendilerine ulaşmasıyla oyuna sürpriz katılım yapan ikili, öğrencileri sevindirmeyi başardı.

Bartu Küçükçağlayan’ın Bora, Feyyaz Yiğit’in Mert karakteriyle, çeşitli teknolojileri kimsenin beklemediği şekillerde test etmeleriyle dikkati çeken iki YouTuber’ı canlandırdığı MegaTeknoForce ekibi, gösteri salonunu dolduran çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Sevilen ikili oyunu öğrencilerle birlikte teknoloji konulu oyunu izledi.

MegaTeknoForce ekibinin sürpriz ziyaretiyle eğlenceli anlara ev sahipliği yapan Akçaova Ortaokulu’ndaki öğrencileriyle aynı zamanda, Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile “Garanti ile Geleceği Kodla” atölyesi hediye edildi.

Böylece, teknolojinin sadece tüketilen değil aynı zamanda da üretilen bir değer olduğuna dikkati çekmek amacıyla 2016’da yola çıkan proje kapsamında, Balıkesirli çocukların dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmalarına ve 21. yüzyıl beceri ve yetkinliklerini kazanmalarına da destek olundu.