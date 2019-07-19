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Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da

Dünyanın 20 büyük yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox" tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor

19 Temmuz 2019 Cuma 17:25
Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Dünyanın 20 büyük yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox" Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

Son iki haftada Muğla'nın farklı yerlerinde görülen yatın üzerindeki 10 milyon dolar değerindeki Airbus H155 helikopter, kalkış yapıp bir süre Bodrum semalarında görüldükten sonra gözden kayboldu.

Biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanan yatta havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema imkanı da bulunuyor.

Süper yatların uzunluk sıralamasına göre 14'üncü sırada gösterilen 136 metrelik Savarona ile aynı uzunluğa sahip "Flying Fox" da iki de helikopter pisti yer alıyor. Bodrum'un birçok noktasından da görülebilen yat, ilçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirlerin de dikkatini çekiyor.

Haftalık kirası 1 milyon doların üzerinde olan yata, önceki hafta Fethiye'de 8 tankerle 210 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:25
  1. "Flying Fox"
  2. Bodrum
  3. helikopter
  4. Motoryat
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