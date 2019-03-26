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"Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: - "Şehirleri geliştirecek ve kalkındıracak olan günlük işlerin yürütülmesiyle ilgili hizmetler değildir büyük projelerdir, mega projelerdir. Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz"

26 Mart 2019 Salı 16:16
"Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Şehirleri geliştirecek ve kalkındıracak olan günlük işlerin yürütülmesiyle ilgili hizmetler değildir büyük projelerdir, mega projelerdir. Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz" dedi.

Canikli, partisince Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Eğribel Tüneli'yle ilgili spekülasyon yapıldığını söyledi.

Tünel inşaatında 2 yılda delme işleminin tamamlandığını belirten Canikli, "Bazı arkadaşlarımız bunu eleştiriyorlar, efendim 'geç kaldınız, şunu yaptınız'. Ya mübarek adam, bakkaldan peynir ekmek mi satın alıyorsunuz Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

Canikli, 3 kilometrelik Bolu Tüneli'nin 17 yılda tamamlandığına dikkati çekerek, "Onun neredeyse 4 katı uzunluğunda Eğribel Tüneli, 2 yılda delme işlemi bitmiş. Esas sorun zaten delme işleminde, esas yük delme işleminde, tamamlanmış durumda, şu anda bitti. Geriye elektrik, asfalt bunlar yapılacak. Onların da ihalesi şu anda inşallah çalışmalar son aşamada, yakın zamanda ihalesi yapılacak ve hedeflediğimiz tarihte Eğribel Tüneli ve diğer bağlantılarıyla beraber hayata geçecek." diye konuştu.

- "Hizmeti biz böyle anladık, böyle öğrendik"

Şehirlerin gelişiminde büyük projelerin önemine işaret eden Canikli, şöyle konuştu:

"Şehirleri geliştirecek ve kalkındıracak olan günlük işlerin yürütülmesiyle ilgili hizmetler değildir büyük projelerdir, mega projelerdir. Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz. O büyük yatırımların, mega projelerin getirilmesindeki zorluktan bahsediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan hizmeti biz böyle anladık, böyle öğrendik ve bugüne kadar da uyguladık Türkiye'nin her yerinde. Bu bahsettiğimiz büyük projelerin tamamlanması, yenilerinin alınması için AK kadroların dışında diğer kadroların, diğer siyasi partilerin getirip getiremeyeceği en azından soru işareti. Hani getiremezler deyip kestirip atmak istemiyorum, öyle bir şey haksızlık olur ama en azından soru işareti. Fakat bizim bunları bugüne kadar getirdiğimiz, tamamladığımız, devam ettirdiğimiz konusunda en ufak bir tereddüt yok, hepsi ortada çünkü."



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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:16
  1. Eğribel Tüneli
  2. Giresun
  3. Nurettin Canikli
  4. Şebinkarahisar

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