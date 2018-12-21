"Medyatik kumruya" eş geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir hayvanseverin trafik ışıklarının üstüne monte ettiği şemsiye ile korumaya çalıştığı dişi kumruya eş geldi.

Mahalle esnafı Hakan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansever Erol Yörük'ün üstüne şemsiye yerleştirerek güneşten korumak istediği kumruya, haberlere konu olarak ülke genelinde tanınması nedeniyle "medyatik kumru" adını verdiklerini belirtti.

Atatürk Caddesi'ndeki trafik ışığında yaşayan kumrunun bir süre önce eş bulduğunu, artık aynı şemsiye altında birlikte yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz de onlara mutluluk diliyoruz. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine." dedi.

Esnaf Şeref Çaylalı da çifte kumruları çok sevdiklerini belirterek ilçenin maskotu haline gelen hayvanlara tüm vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.