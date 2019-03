Medya ve gençlik SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Çarşamba Konferansları kapsamında “Medya ve Gençlik” konulu bir konferans düzenlendi.







SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan konferansa Sakarya İl Müftü Yardımcısı Hatice Sümer konuşmacı olarak katıldı. Günümüzde oluşan medya ve sosyal medya bağımlılığı kavramlarından bahseden Sümer, teknolojik bağımlılığa ahlaki çerçeveden bakış, medyanın bilinçli kullanılması ve medyanın bireyler üzerindeki olumsuz etkileri üzerine bilgiler verdi.







Medya kelimesinin tanımını yapan Sümer, medya adının, bilgiyi şahıslara ve topluma görsel ve işitsel olarak aktaran araçların tümüne verildiğini belirtti. Sümer, “Aslında medyanın ana amaçları, haber alıp verme, sosyalleştirme ve eleştirel bakış açısı sağlamaktır. Medyaya alanında uzman kişilerin gözünden bakıldığında, medya bir yönüyle değişen dünyanın kendi ürünlerini satmak için kullandığı bir nevi reklam aracıdır. Medya, bir anlamda bir değer yargısını insanlara benimsetme amacı güdüyor. Bizler Müslüman, mümin olarak medyaya kapımızı kapatamayız. Yani akıllı telefon kullanmayarak, tabletlerden kaçınarak ya da herhangi bir teknolojik aracı kullanmaktan kaçınarak bir sonuca varamayız. Değişim, kaçınılmazdır” dedi.







Teknoloji alanında kaçınılmaz olan değişime karşı Müslümanların ahlaki bir tavır sergilemesi gerektiğini dile getiren Sümer, kaynak olarak Kur’an ve hadislerin kullanılması gerektiğini söyledi. Medyanın iyi bir iletişim aracı olmasından dolayı insanlar üzerinde fazla etki bıraktığına işaret eden Sümer, “Bizim en fıtri yönümüz iletişime duyduğumuz ihtiyaçtır. İnsanı insan yapan en temel özelliklerden birisi konuşmaktır. Medya, bizdeki iletişim ihtiyacını hakiki boyutta değil, sanal boyutta tatmin ediyor. Küçük yaştaki çocuklar, televizyonda reklam gösterildiğinde adeta hipnoz olmuş gibi izliyorlar. Aynı zamanda akıllı telefon veya tabletlerde oyun oynadıkları zaman o kadar etkileniyorlar ki bir başka varlıkla iletişime geçme ihtiyacı duymuyorlar. Yani bu medya araçları ana ihtiyacı yok ediyor. Bu noktada bir fıtri ihtiyaç başka bir fıtri ihtiyacın karşılanmasına engel oluyor” diye konuştu.







Sosyal medyanın mahremiyete zarar verdiğini söyleyen Sümer, “Bu noktada gerçeklik algımızı alt üst eden medya araçlarını bilinçsiz kullanma hali, her an Allah’ın gözetimi altında olduğumuz bilincinden de uzaklaştırıyor. Bizi o bilinç seviyesinden çektiği için yapmayacak hataları yapmaya sevk ediyor ve en kötüsü de hata yaptığımızı bile fark etmiyoruz. İnternetin başındayken kontrol bizde olmalı. Mümin Müslüman iradesinin, gönül ve zihin dünyasının kontrolünü, Kuran ve sünnetin çizdiği çizgi ile kendi elinde bulundurmalıdır. Bunun dışında ahlaki boyutları da hatırlamak gerekiyor. Hakiki âlemde her ne yapıyorsak, sanal alemde de aynı şeylerden dolayı hesaba çekileceğimizin bilinciyle hareket etmemiz lazım” şeklinde konuştu.







Konferansın sonunda konuşmacı Sakarya İl Müftü Yardımcısı Hatice Sümer’e hediyeleri takdim edildi.