Medya terörüne ne zaman dur, yeter denecek?

Mustafa Ulu/Konya

Bir ülkenin huzuru, güvenliğinin sağlanması, insanları arasında düşmanlıkların olmamasına, ülkesini yöneten iktidarlara sevgi ve itaatle bağlı kalmaları ile ancak sağlanabilecektir. Bu kesin ve hayati bir gerçek olduğu için, ülkeyi yönetenlerin de sorumlulukları, çok çalışmaları ve hatta hiçbir ihmal ve gevşekliğe fırsat vermemesi gerekmektedir. Her nerede olursa olsun ve kimden ne şekilde yapılırsa yapılsın, kardeşliğimize, birliğimize uzanan eller anında cezalandırılmalıdırlar. 18 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanımız ve ekibi, 100 yıllık parti olduklarını iddia eden hatta Atatürk istismarcılığından başka laf edemeyen CHP, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ülkemizde bir dikili ağacı dahi olmayan bu insanlara (yapmadıkları gibi yüz senedir engel oldular) rağmen AK Parti iktidarları, yüz akıyla başardılar Allah’ın izniyle…

İşte bunun için, ülkemizin partileri olan bazı partiler ve icraatları içeriden ve dışarıdan görsel medya ve yazılı basın vasıtasıyla ülkemizdeki kalkınmayı, birlikteliği hazmedememektedirler… Fox TV ve malum sahibi dışarıdaki gazete kin ve düşmanlık, yalan haber ve iftiraya da devam etmektedirler. TV’lerdeki diziler ayrı bir facia, kim dur diyecek bu yıkıcı, bölücü yayınlara. Bu yazıma neden olan kişi yakından tanıdığım bir kişi. 50 yıldır tanıyorum. Camiden çıkınca, gazete bayiinden aldığım iki Akit gazetesini elimde görünce bana “Niçin Sözcü okumuyorsun Mustafa Bey!? Akit gazetesi Tayyipçi, Tayyip ise Amerikancı” demesin mi? Bir anda tepki vermek zorunda kaldım.

- Sen ne söylüyorsun? Ne söylediğini biliyor musun? Senin okuduğun gazetenin sahibi yurtdışına kaçtı, aranan vatan düşmanıdır. Seyrettiğin TV Fox da Amerikan TV’si dedim. Sıradan biri olan 50 yıldır tanıdığım ilkokul mezunu bu şahsın kafasına bunları kim soktu? Ve bana şöyle diyordu; “Tayyip ABD’de Yahudilerden plaket aldı. Cumhurbaşkanlığını çalınan oylarla kazandı. Şimdi de 31 Mart’ta CHP’nin oylarını çaldırdılar.”

Şimdi bu adama ne denir? 30 sene Almanya’da kalmış, cebinde herhalde biraz parası var ve şunu da ilave etti;

“Tayyip’in oğlu İsrail ile gizli petrol satıyor.” Bütün bu yalanlar malum gazete ve kökü dışarıda olan TV’nin yalanları. Bu kanallara dur diyecek bir vatansever yok mu? Nerede iktidar sorumluları demek durumu geliyor akla… Zaman geçmeden, tahribat çoğalmadan sorumlular lütfen gereğini yapsınlar. Vicdanlar yaralanıyor, sorumlular aranıyor. Bizden hatırlatması.