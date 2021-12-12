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Gündem Medya, önce fiyat üzerinden, şimdi de ‘yokluk’ üzerinden algı oluşturuyor..
Gündem

Medya, önce fiyat üzerinden, şimdi de ‘yokluk’ üzerinden algı oluşturuyor..

‘Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun’ diyen sol medya, önce fiyatlar üzerinden, şimdi de ‘yokluk ve yoksulluk’ üzerinden algı oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 19:49:00 -
Medya, önce fiyat üzerinden, şimdi de ‘yokluk’ üzerinden algı oluşturuyor..

Daha düne kadar yağ ve şekerin fiyatı üzerinden algı oluşturanlar, sözde tüketici dernekleri dahil, fiyatların düşük oranda da olsa kontrol altına alınmış olmasını hiç görmeden, “İki tane 5 litrelik yağ alamıyorsunuz” algısı ile, operasyon çekmeye devam ediyorlar. 

Halk paniğe sevk edilmeye çalışılıyor

Bünyesinde PKK ve FETÖ sempatizanlarını barındıran T24, “İstanbul’da bazı marketlerde yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışlar sınırlandırıldı’ iddiasını manşetine taşıyarak halkı paniğe sevk etmeye çalıştı.  

Sol medya, sözde tüketici dernekleri üzerinden ‘algı’ pompalıyor

Sözde tüketici dernek başkanlarından alınan görüşlerle operasyonlarını alevlendiren T24 ve diğer bazı sol medyanın yayınlarının gerçekleri yansıtmadığına dikkat çekiliyor. 

“Nerede bu ekonomik kriz?”

Sol medyanın haberlerini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, “AVM’ler tıklım tıklım, marketler tıklım tıklım, kafeler tıklım tıklım, restoranlar tıklım tıklım… Nerede bu ekonomik kriz?” yorumunda bulunuyorlar. 

“Hani millette para yoktu!”

Bir süredir ‘millette para yok, aç’ diyerek haberlere imza atan muhalif medya, şimdi ise ‘birden fazla yağ alınıyor’ haberlerine yer vermeye başladı. Muhalif medyanın bu haberlerini görenler “Hani millette para yoktu… Daha önce bir tane yağ alamayanlar şimdi nasıl oluyor da birden fazla sıvı yağ almaya kalkıyor?” diye soruyor. 

 

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