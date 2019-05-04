Medya İş Sendikası: "Anadolu Ajansı'na ve çalışanlarına yapılan bu saldırı, özgür basına, kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır"

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