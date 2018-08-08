NTV'den ayrılan Ercan Taner Bein Sports'ta!
NTV ile yollarını ayıran usta spiker Ercan Taner, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports ile anlaştı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:01
NTV ile yollarını ayıran usta spiker Ercan Taner'in yeni adresi belli oldu.
Ercan Taner'in yeni adresi, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports oldu.
BEİN SPORTS 'YILIN TRANSFERİ' ŞEKLİNDE DUYURDU
Transferle ilgili olarak sosyal medyadan duyuru yapan Bein Sports, "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" ifadelerine yer verdi.
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