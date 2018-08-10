0553 313 94 23

Medvedev'den ABD'nin restine rest! Savaş ilanı olarak görürüz!

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD'nin Rus bankalarına veya döviz kuru işlemlerini sınırlamaya yönelik herhangi bir adımını ekonomik savaş ilanı olarak göreceklerini belirterek, "Amerikalı dostlarımızın bunu anlaması gerekiyor" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:32
Medvedev'den ABD'nin restine rest! Savaş ilanı olarak görürüz!

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD'nin Rus bankalarına veya döviz kuru işlemlerini sınırlamaya yönelik herhangi bir adımını ekonomik savaş ilanı olarak göreceklerini ifade etti. 

ABD, Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağı haberleri, Moskova'nın sonu gelmeyen yaptırımlar sarmalında kilitlendiğine dair endişelerle rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken, Rus varlıklarında satış baskısına yol açmıştı.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin geçen hafta taslak halinde sundukları ayrı tasarılarla çeşitli Rus kamu bankalarının ABD'deki faaliyetlerine ve dolar kullanımlarına yönelik sınırlamalar öneriliyor. 

'EKONOMİK SAVAŞ İLANI OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRİZ'

Medvedev, ABD'nin Rus bankalarını hedef alması halinde Rusya'nın ABD'ye karşı ekonomik, siyasi ya da diğer misilleme tedbirleri alacağını söyledi. Medvedev "Gelecekteki yaptırımlarla ilgili görüşmeler hakkında yorum yapmak istemem ama bankaların işlemlerine ya da bir ya da bir başka para birimini kullanmalarına ilişkin yasak getirilmesi halinde, bunu ekonomik savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz" dedi.

Medvedev ayrıca "Ve bu savaşa ekonomik, siyasi olarak veya gerekirse başka yollarla karşılık verilmesi gerekli olur. Ve Amerikalı dostlarımızın bunu anlaması gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:32
  1. Dmitry Medvedev
  2. abd
  3. rusya
  4. viladimir putin
  5. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak mı oldu?
    1. CHP Sözcüsü Faik Öztrak mı oldu?
    2. CHP parti sözcüsü kim oldu?
    3. Başkan Erdoğan'dan Baksı Müzesi'ne..
    4. Kırklareli'de vahşet: Teyzesini..
    5. Gülen'in koruması eski emniyet..
    6. İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun..
    7. CHP’nin yeni MYK’sında hangi isimler..
    8. Dolar hareketlendi! Uzmanlar uyardı
    9. Erdoğan'dan döviz açıklaması:..
    10. 2001'de kasa fırlatmıştı... Bugün için..
    11. CHP'nin yeni yönetimi açıklandı
    12. K. Kore'den ABD'ye yaptırımları..
    13. Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    14. İzmir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    15. Karaman'da ev yangını: 5 kişi yaralandı
    16. PKK'dan Süryanilere baskı! Tek tek..
    17. Son bir haftada 39 terörist öldürüldü
    18. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Din..
    19. IKBY'deki 'seçim' iddialarına son..
    20. 13 bin Suriyeli bayram için ülkesine..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti