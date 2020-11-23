'Medusa(cılar) Lilith(ciler)’e karşı'

Yaratılış 3:13 (RAB Tanrı, kadına “Nedir bu yaptığın?” diye sordu. Kadın, “YILAN beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi.)



2.Korintliler 11:3 (Ne var ki, YILANIN Havva’yı kurnazlığıyla aldatması gibi…)



Yahudiler, Adem ve Havva’yı kandıranın bir YILAN olduğuna inanır. Dahası Tevrat’ta Adem’in iki ayrı eşi hikayesinden hareketle, Yahudi mitolojisine göre Adem’in Havva’dan önceki eşi de Lilith’tir. “İyi de kardeş! Bundan bize ne. Hepsi israiliyyat ve hurafe, üstelik Tevrat da muharreftir” doğru. Lakin mesele; bunlara inananlar şu anda dünyanın en güçlüleri olup binlerce atom bombası, trilyonlarca dolar ve teknolojiye sahiptirler ve senin aleyhine olan hedefleri için bütün bedelleri ödemeyi göze almışlardır. Sorun şu ki; peki sen hangi bedelleri ödemeyi göze aldın?



Medusacılar, Havva’yı kandıran yılanın Medusa olduğuna inanır, yaptığı muazzam işten dolayı onda tanrısal güç vehmedip Medusaya taparlar.



ABD’yi; Medusacı ve Lilithçiler mutabakatla kurdular. Trump’ın ardındakiler Medusacı, Biden’ın ardındakiler Lilith’çidir. Medusacılar için en önemli merkez, Medusanın evi olan Yerebatan sarayı dolayısıyla da İstanbul’dur. Onlarla mücadelenin merkezinde de Ayasofya vardır. Kaderin cilvesine bak ki; biz Ayasofya’yı açıp da Medusacılara manen en büyük darbeyi vurduktan sonra, şimdi sıra Lilith’çilere gelmiş gözüküyor. Peki Lilith’çiler için en önemli yer neresi? Tabii ki GÖBEKLİTEPE.



Göbeklitepe, kadim zamanlarda tevhid merkezi idi. Zaman içinde Lilith’çiler Göbeklitepe’nin hemen yanındaki dilek ağacının altına, üzerinde “doğum yapan kadın” resminin bulunduğu bir kaya resmini sonradan gizlice oraya gömdüler. Şimdi Lilith’çiler yeni aşamaya geçiyorlar. Hani şu anda “Göbeklitepe, dünyanın en eski tapınağı” deyip, “önce şehir vardı, sonra tapınak ve din icat edildi” düşüncesini yıkıp, “önce tapınak ve din vardı, sonra şehir kuruldu” diyoruz ya.



Şimdi şunu sormaya geliyorlar. “Peki dünyanın bu en eski tapınağında acaba neye ya da kime tapıyorlardı?”. Ardından oradaki dilek ağacının altında bulunan, sonradan oraya yerleştirilen “doğum yapan kadın” resminden hareketle, “burası dünyada ilk doğum yapılan yer olsa gerek” diyecekler. Tabii biz de “vayy ne güzel, demek burası Havva’nın ilk doğum yaptığı yer, ne güzel gelsin turistler gelsin dolarlar. Hepsine ayran simit satıcaz ne âlâ”. Havva Kur’an’a göre topraktan değil, Adem’in nefsinden yaratılmış olduğu halde; Nisa 1: “ Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ONDAN DA EŞİNİ YARATAN… A’raf 189: “Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye EŞİNİ DE ONDAN YARATAN Allah’tır.”



Zümer 6: “Allah sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yarattı, SONRA ONDAN DA EŞİNİ YARATTI”.



Onlara göre; Adem ve ilk eşi Lilith, her ikisi de aynı topraktan yaratılmıştır. Dolayısıyla Lilith, Adem’in hem eşi, hem de eşitidir. Adem’le geçimsizlik yaşayan Lilith Adem’den ayrılır ve onların SERPENT dediği şeytana gider ve onunla birlikte olur. Ardından Lilith ve serpentin çocukları olur. Tanrı o çocukları öldürür. “Fahişelik yeryüzünün ilk mesleği” lafını da yine kendileri buradan türetmişlerdir.



Yahudilerdeki neslin anneden devamı da bununla ilgilidir. Zira nesilleri babadan devam etseydi, o takdirde onlar da Adem’in neslinden olurdu. Oysa onlara göre bizler hepimiz “Golem” yani köleyiz.

Onların kastettiği “ilk doğum yapan kadın” Havva değil Lilith’tir. Böylece “demek dünyanın en eski mabedinde, ilk doğum yapan kadına, yani Lilithe tapıyorlardı” diyecekler.



Nisa 117: “Onlar, Allah’ı bırakırlar da, yalnız DİŞİLERE TAPARLAR. BÖYLECE ANCAK İNATÇI ŞEYTANA TAPMIŞ OLURLAR”.



Kadın-erkek eşitliği meselesinin felsefi-mitolojik arka planında da bu olay vardır. Hatta Lilithçilerin bir amacı da insan-Lilith ve cin-serpentten doğan çocukları, onlara göre tanrı öldürdüğü için, Lilithçiler özellikle günümüzde, insan yani biyoloji ile cin yani dumansız ateş..



Rahman 15: “Cinleri de hâlis, dumansız ateşten yarattı.” Yani bir tür “dumansız ateş” olan teknolojiyi kullanarak, birbirlerinden faydalanarak, insan-makine karışımı yeni bir yaratık türü ile iblis ve Lilithin neslini yeniden yaratmak istiyorlar. Siz buna ister yecüc-mecüc, ister gog-magog diyebilirsiniz. Allâhu âlem, bu yaratım çok daha önceleri, hikmet-i ilâhî, kadimde yine yapılmış ve dünyadan temizlenmişti.



Fakat şimdiki teknolojiyle o nesli yeniden yaratıp, böylece o çocukları öldüren tanrıdan da gûyâ bi nevi intikam almış olacaklar. İsra 50-51 “De ki: “İster TAŞ olun ister DEMİR; İsterse canlanmasını AKLINIZIN ALMADIĞI HERHANGİ BİR YARATIK!”



Enam 128: “Ve (Allah) o gün, onları hep berâber bir araya getirecektir. (Kendilerine:) “Ey cinler (tâifesinden olan şeytanlar) topluluğu! Şübhesiz ki (siz,) İNSANLARDAN (inkâr edenlerin sayısını) ÇOĞALTMAK İSTEDİNİZ!” (denilecek). Onların insanlardan olan dostları ise diyecek ki: “RABBİMİZ! (DOĞRUSU BİZ) BİRBİRİMİZDEN FAYDALANDIK ve bize takdîr ettiğin ecelimize ulaştık!””

Kehf 50: “…Şimdi siz, beni bırakıp da İBLİS’İ VE NESLİNİ, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz?...”



Hem Lilith hem de Medusa dişidir. ABD’nin özgürlük sembolü “özgürlük anıtı”dır. Onun dişiliği “Lilithçi kurucular”ına, başındaki taçları da Medusanın başındaki yılanlara atfen, “Medusacı kurucular”ına işarettir.



Şimdi, Medusacılarla Lilithçiler arasındaki ortaklık bozuldu.



Ve sıra Lilithçilerde. Dolayısıyla yeni dönemde kadınlar, kadın merkezli, kadın cinsiyetini merkeze alan politikalar, olaylar küresel ölçekte hiç olmadığı kadar artacaktır. Allâhu âlem.



Ne dersiniz KAMALA HARRIS ABD başkanı olarak Türkiye’yi ziyarete gelir mi? peki ya Göbeklitepe’ye?



Medusacılar İstanbul’u, Lilithçiler güneydoğuyu istiyor. Göbeklitepe’yi Lilithe ithaf edecekler. Dikkat!!! “İyi de aga, burada şeytan nerede?” Nerede olacak.



Tez: Medusacılar, Antitez: Lilithçiler, sonuç mu! Tabii ki sentez: Yani şeytanın dünya hakimiyeti. Tabii bu şeytanın planı.



Peki ya senin planın?