Meditasyon nedir?

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Herbert Benson, meditasyonun insanın sağlığını daha iyiye götürerek, meditasyon sırasındaki fizyolojik değişimleri şu şekilde sıralıyor.

Zihni sakinleştirip Evrensel kaynağa bağlanmak meditasyonun temel amaçlarından biridir.

"Meditasyon yapanların kalp atışı ve solunum azalır. Bedenin oksijen tüketimi %20 kadar azalabilir, kandaki laktik asit miktarı düşer ki bu da sinir krizlerini önler. Tansiyon normal düzeyini korur.

Dr. Herbert Benson, meditasyona başlarken yüksek olan tansiyonun meditasyonla düştüğünü göstermiştir.

Düzenli meditasyon yapmanın faydaları sayamayacağımız kadar çoktur. En önemli faydalarından biri olumlu düşünmeye zemin hazırlar meditasyon sırasında kişi sakin – dingin ve huzurludur, evrenin doğal enerjisini almaya çok açıktır. Bunun dşında düzenli meditasyon yapan kişinin stres, gerginlik, vb. zihinsel sorunlara karşı dayanıklılığı artar. Konsantrasyon yeteneği artar. Zihnindeki karmaşık, duygu ve düşünceleri düzelir. Özgüveni, iş ve yaratıcı gücü gelişir.

Pozitif düşünce yönü artar. Enerjisi artar. Ruh – beden ve zihin ayrılmaz ve birbirinden bağımsız çalışmayan üçlü bir gruptur. Zihinde ki her olumlu düşünce – sakinlik ruha yansır, ruhtakiler ise bedene yansır.

MEDİTASYON NASIL YAPILIR?

Meditasyona başlamadan önce kendinizi huzurlu, rahat hissedeceğiniz bir ortam belirlemelisiniz. Meditasyon yapacağınız ortamın dağınık olmamasına özen göstermelisiniz. Meditasyon sırasında sakinleştirici bir muzik, tütsü ve mum kullanabilirsiniz. Rahat edeceğiniz bir pozisyon belirledikten sonra zihninizi susturmalısınız.

Zihin Nasıl Susturulur?

Herşeyde olduğu gibi öncelikle “an”da olmaya niyet etmelisiniz.

“Şuan tamamiyle “an”dayım. Zihnimden geçen tüm düşünceleri durduruyorum, şu an sadece bedenime odaklanıyorum” diyerek zihninizi susturmaya başlayabilirsiniz. Daha sonra gözlerinizi kapatın, en az 3 defa burundan ağır, derin ve sessiz nefesler alın ve yine sessiz ve ağır şeklide ağzınızdan verin.

Nefes alıp verirken 'Şu an tamamiyle “an”dayım. Zihnimden geçen tüm düşünceleri durduruyorum, şu an sadece bedenime odaklanıyorum” cümlesini tekrarlayın.

Bu sırada zihninize bazı görüntüler gelebilir veya kendinizi tamamiyle boşlukta hissedebilirsiniz. Sadece o görüntülere veya o boşluğa odaklanın. İşte şuan “an”dasınız.

Artık meditasyona başlayabilirsiniz.

Tüm bedeninizi, kollarınızı, omuzlarını serbest bırakın ve kendinize

“şu an tamamiyle akıştayım, bedenimde birikmiş tüm negatif enerjileri ve yükleri serbest bırakıyorum” cümlesini meditasyon boyunca tekrarlayın.

İdeal bir meditasyon süresi 15 ile 30 dakika arasındadır. Meditasyonu sonlandırmaya karar verdiğiniz de kollarınızı havaya kaldırın ve kocaman bir gülümseme yollayın evrene.

Meditasyon yapmanın amacı bireyden bireye değişebilir.