Medipol’ün yeni gururu

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç tıp alanında yaptığı çalışmalarla “Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödülü”nün sahibi oldu.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:13
Medipol’ün yeni gururu

2018 Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödülleri”, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın katılımlarıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu. 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda gerçekleşen törende Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç tıp alanında yaptığı çalışmalarla “Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödülü”nün sahibi oldu. Prof. Kılıç ödülünü TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

  1. 2018 Aziz Sancar Bilim Teşvik ve Hizmet Ödülleri
  2. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
  5. 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı
  6. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç
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