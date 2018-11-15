Medipol’ün yeni gururu

“2018 Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödülleri”, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın katılımlarıyla düzenlenen törende sahiplerini buldu. 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda gerçekleşen törende Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç tıp alanında yaptığı çalışmalarla “Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödülü”nün sahibi oldu. Prof. Kılıç ödülünü TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın elinden aldı.