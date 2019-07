Medipol’ün gururu oldular! Doç. Dr. Büyükuslu, G20’de ‘Awaji Deklarasyonu’na imza attı

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihal Büyükuslu, Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi ile eş zamanlı düzenlenen “The Third World Eatology Forum”a katıldı. Japonya’nın Awaji Adası’nda düzenlenen foruma konuşmacı olarak davet edilen Büyükuslu’nun “New Era Threats to Nutritious And Sustainable Healthy Foods: Is It Possible to Live a Sustainable Healthy Life? / “Yeni Çağ Besleyici ve Sürdürülebilir Sağlıklı Besinleri Tehdit Ediyor: Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Yaşam Yaşamak Mümkün Mü?” başlıklı yazısı ise forum kitapçığında yayımlandı. Forum sonunda katılımcılar, ‘Avaji Deklarasyonu’nu imzaladı.

Gıda kaynaklarımız yeterli mi?

Büyükuslu, yaptığı değerlendirmede, “BM’nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ dediğimiz 2030’a kadar dünyada sağlıklı yaşamın her birey için sağlanmasını amaçlayan 17 hedefi var. Bunların 12’si beslenme ve gıda ile alakalı. Toplantıda beslenme ve gıda sorunları noktasında eyleme geçilmesi çağrısı yapıldı. Sağlıklı beslenme sürekli olarak dile getiriliyor ancak sağlıklı beslenmek için sağlıklı gıdaya ihtiyaç var. Ekilebilir alanların verimini artırmak için kimyasalların kullanılması, sağlıklı gıdaya ulaşmamızı engelliyor. Öte yandan bir sorun da yeterlilik. 2050 yılı öncesi dünya nüfusunun 11 milyara çıkacağı öngörülüyor. 11 milyar insanı adil ve dengeli şekilde besleyebilmek için gıda kaynaklarının yeterliliği tüm dünyada tartışılıyor. Toplantıda bu konuların da üzerinde duruldu” dedi.

Madalya da kazandı

Forumda, Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Öğretim Görevlisi Şef Aydın Demir de, World King of Chefs Summit’te, başbaşı bulguruyla yaptığı uskumru dolmasıyla madalya aldı.