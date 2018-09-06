Medipol’de gelenek devam ediyor

YKS 2018 sayısal puan türünde TÜBİTAK sayısal ek puanıyla Türkiye 1’incisi olan Halil Hazar Gelener ve Türkiye 5’incisi olan Rıdvan Şakir İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi’ni kazandı. Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS’yi ilk 57’de tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. Başarılı öğrenciler, ilk yılı İngilizce Hazırlık olmak üzere 7 yıllık tıp eğitimlerini; güçlü akademik kadrosu ve modern uygulama hastanelerinin yanı sıra Avrupa’nın en ileri düzey laboratuvarlarına sahip altyapısıyla 176 farklı diploma programında eğitim veren İstanbul Medipol Üniversitesi’nde tamamlayacak.

“BİLİM İNSANI YETİŞTİRİYORUZ”

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Uluslararası Tıp Fakültesinin Türkiye’de en yüksek tavan ve taban puanlarla yerleşilen tıp fakültesi olduğunu söyledi. “Türkiye’nin en başarılı öğrencileri arasında yer alan gençlerimizin son iki yılda olduğu gibi bu sene de Medipol’ü seçmesinden ötürü gururluyum’’ diyen Aydın, ’’Burada bulunan öğrencilerin birçoğu Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencisi. Ancak diğer fakültelerimizi de tercih eden dereceli öğrenciler de aramızda. Uluslararası Tıp Fakültesi olarak misyonumuz ülkemize bilim insanı kazandırmak. Ülkemiz için büyük ihtiyaç olarak gördüğümüz bilim adamı-doktor yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda bu gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını bekliyoruz. Tıp eğitiminin yanı sıra insanı ilgilendiren teknolojiyi geliştirmek için mühendislik gibi alanlarla da aynı yolu izliyoruz” dedi.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANINA SAHİP

Öte yandan sağlık, mühendislik ve sosyal bilimlerde 176 farklı diploma programında eğitim verdiklerini bildiren Prof. Aydın, Medipol’ün bu sene lisans ve ön lisans alanında en fazla öğrencinin tercih ettiği vakıf üniversitesi olduğuna işaret etti. Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesinin bu eğitim yılında da yerleşen öğrenci sayısına oranla “en yüksek doluluk oranına sahip” vakıf üniversitelerinin ilk sıralarında yer aldığını kaydetti.