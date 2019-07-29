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Medipol TÖMER'de mezuniyet heyecanı

İstanbul Medipol Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası Türkçe Öğretimi Yaz Kampı'na" katılan 150 öğrenciye sertifikaları verildi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
Medipol TÖMER'de mezuniyet heyecanı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Türkçe Öğretimi Yaz Kampı"na katılan yabancı öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Uluslararası öğrencilerin Türkçeyi anlayıp akıcı şekilde konuşmalarını sağlamak amacıyla kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi (Medipol TÖMER) ve Maarif Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Türkçe Öğretimi Yaz Kampı" sona erdi.

Eğitimin tamamlanması dolayısıyla İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Medipol TÖMER Müdürü Zekiye Seis, kampın farklı kıtalardan öğrencileri bir araya getirdiğini anlattı.

Medipol TÖMER'in Türkçenin uluslararası çapta yaygınlaşmasını desteklemeyi amaçladığını aktaran Seis, "İki hafta süren yaz kampında uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü ve dilini öğrenmeleri amacıyla dört beceride (okuma-yazma, anlama, dinleme ve konuşma) eğitim verildi. Medipol TÖMER’in yaz kampında hedeflediği ana misyon, sadece farklı ırk, dil ve dinlerin buluşmasını sağlamak değil, aynı zamanda kıtaların birlik içinde bir araya gelerek Türkçenin çok sayıda millet tarafından sevilmesi ve konuşulmasını sağlamaktı." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe de iyi insan yetiştirmenin temel hedefleri olduğunu dile getirerek, "İyi insanı, adaleti esas alan, iyiliği hedefleyen, güzelliği arayan, faydalı olanı kovalayan, beslenirken iyi, güzel olandan beslenen, üretirken iyi, güzel, faydalı olanı üreten ve bu eylemleri gerçekleştirirken hiçbir varlığın hakkına, hukukuna zarar vermeyen insan olarak tanımlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Programda, kampı başarıyla tamamlayan 150 öğrenciye katılım ve başarı belgeleri takdim edildi.

Pakistan, Gine, Somali, Kongo, Kosova, Arnavutluk ve Senegal gibi farklı ülkelerden öğrencilerin yerel kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğrencilerin sergiledikleri Türkçe performansları da beğeni topladı.


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
  1. Medipol Üniversitesi TÖMER
  2. Türkiye Maarif Vakfı
  3. Uluslararası Türkçe Öğretimi Yaz Kampı

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