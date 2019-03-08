Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe - Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor. Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u yenerek son veren Fenerbahçe ise 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

- Clichy'nin sakatlığı sürüyor

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

- Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.





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