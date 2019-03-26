0553 313 94 23

Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları

26 Mart 2019 Salı 19:59
Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:59
  1. Atiker Konyaspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te çim biçerken çatıdan düşen işçi öldü
    1. Gaziantep'te çim biçerken çatıdan..
    2. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    3. Galatasaray-Trentino Itas maçından..
    4. Narenciye paketleme tesisinde yangın
    5. Almanya'da İsrail'e satılan..
    6. Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl..
    7. Atiker Konyaspor’da Başakşehir..
    8. Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de..
    9. E- Okul giriş ekranı sorgulama | VBS..
    10. GSO’da teknoloji toplantısı
    11. Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da
    13. İmamoğlu: “Ankara’dakiler bizi..
    14. Bakan Selçuk’un Siirt temasları
    15. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e..
    16. Amerika'dan İran'a yaptırım!
    17. Soğanın faydaları nelerdir?
    18. İsrail'in saldırıları Gazze'de birçok..
    19. Galatasaray taraftarından büyük..
    20. İmamoğlu test sürüşü yapılmış işi vaat..
    21. Telefon hırsızı yakalandı
    22. Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı
    23. Takıntı hastalığı nedir? Belirtileri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Siyaset beyaz..
    25. Bakan Ersoy: Stratonikeia ikinci Efes..
    26. Mozambik'teki Idai kasırgasından 1..
    27. Bakan Gül'den "Rabia Naz" tweeti
    28. Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı..
    29. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    30. "İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı..
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı