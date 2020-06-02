Medipol Başakşehir'de ilk ayrılık belli oldu! Gael Clichy ile yollar ayrılıyor
Medipol Başakşehir sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Gael Clichy'e veda ediyor.
Yeniakit.com.tr - Bir yandan transfer girişimleri sürdüren Başakşehir bir yandan da iç transferde sözleşmesi biten futbolcular ile kararlar almaya başladı.
İlk ayrılık Clichy
Medipol Başakşehir 2017 yılında bedelsiz olarak Manchester City'den kadrosuna kattığı Gael Clichy için kararını verdi.
Turuncu lacivertli ekip 3 sezondur kadrosunda yer alan Clichy'e veda etmeye hazırlanıyor. Turuncu lacivertli ekibin 34 yaşındaki Fransız yıldıza yeni sözleşme konusunda teklifte bulunmadığı ortaya çıktı.
Clichy bu sezon 36 maçta 2 gol kaydederken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak: Yeniakit.com.tr