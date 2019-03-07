Lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. 8'e 3 oyun ile devam eden idman, dar alan çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.